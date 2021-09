Sora – Farmacia Comunale, prosegue la scontistica sugli assorbenti

Sora resta in prima linea per attutire il costo della “tassa sul ciclo”. La Farmacia Comunale, in Via Piemonte, n.18, anche per i mesi di settembre ed ottobre, ogni mercoledì, applicherà uno sconto del 22% sugli assorbenti.Prosegue, quindi, l’impegno congiunto del Comune di Sora, dell’Ambiente e Salute Srl e della Farmacia Comunale. L’iniziativa è nata dall’impegno dell’Associazione Culturale no profit “Iniziativa Donne” che, nel mese di maggio, avanzò la richiesta in tal senso sia al Comune che all’Ambiente e Salute Srl.La Farmacia Comunale di Sora è stata la prima della provincia di Frosinone, nonché tra le prime del Lazio, ad abbattere la “tampon tax”, puntando i riflettori sui costi degli assorbenti che vanno considerati quali beni di prima necessità. Attualmente gli assorbenti sono tassati come beni di lusso e l’Amministrazione Comunale ha considerato importante attivarsi su tal fronte, in attesa che anche a livello nazionale siano ridotte le imposte su queste tipologie di prodotti femminili.

COMUNICATO STAMPA