Sora, Fantini: “Buon lavoro a Rosalia Bono neo segreteria Pd”

“Con il congresso di domenicasi è concluso un lungo percorso di ricostituzione per il Partito Democratico Sora. Un grande risultato per tutta la nostra federazione. Voglio ringraziare Stefania Martini che ha guidato il circolo in questi mesi, lavorando senza sosta per restituire al partito un gruppo dirigente all’altezza delle sfide che ci attendono, tenendo insieme esperienza e rinnovamento. Un grande in bocca al lupo, quindi, a Rosalia Bono e Gabriele Reggi, eletti all’unanimità Segretaria e Presidente. Auguri a Giorgia Benacquista che dopo aver guidato i gd sora, è stata eletta vice segretaria del circolo. Una grande squadra che sono sicuro saprà fare un ottimo lavoro”.

Così in una nota il segretario provinciale del Partito democratico di Frosinone, Luca Fantini, sul congresso del circolo locale di Sora.

COMUNICATO STAMPA