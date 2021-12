Sora, famiglia addobba l’intera abitazione in ricordo delle donne vittime di violenza (FOTO)

Questo slideshow richiede JavaScript.

Il Natale spesso sono ricordi di chi non e’ piu’ con noi. Due ragazze di Sora e precisamente di via Compre, hanno avuto l’idea di dedicare questo giorno di festa della nascita di nostro Signore Gesu’ Cristo alle donne vittime di violenza, addobbando l’intera abitazione con rappresentazioni sceniche che ricordano la prof. Gilberta Palleschi che e’ stata loro insegnante. Pia e Margherita hanno dedicato l’intera abitazione con scene natalizie e presepe, visibili anche dalla strada, alle donne che per mano assassina hanno subito violenza o uccise. Il Natale e’ anche questo un momento di riflessione proprio per non dimenticare questi atti orribili compiuti da uomini che definirli mostri e’ poco.