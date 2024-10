Sora fa il suo primo vero conto con la serie

Un avvio di campionato duro per la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora che nelle prime giornate si è trovata di fronte le corazzate del girone F del campionato nazionale di serie B. Sabato, sul campo della BBC Colli Albani Genzano Roma, il verdetto è stato a senso unico, un 3-0 che onora l’attuale capolista, squadra formata da giocatori abituati alla categoria, e alcuni anche a quelle superiori, allestita per raggiungere obiettivi ambiziosi e traguardi importanti. Dal canto suo Sora è stata in campo con la testa e con il cuore e, come ci dice coach Fabio Corsetti, da questa prova che apparentemente può sembrare chiara e senza diritto di replica, qualcosa di importante i suoi ragazzi riportano comunque a casa.“Abbiamo giocato una buona partita, non è stata tutta da buttare al di la del punteggio che forse è stato un po’ troppo severo. Salvando il primo set nel quale abbiamo giocato alla pari contro una squadra che sapevamo essere una corazzata del girone, tra le 3-4 squadre migliori di questo raggruppamento, non abbiamo demeritato. Di fronte avevamo giocatori abituati alla categoria che hanno dimostrato di essere quello che sono ovvero un gradino superiori. Questo va detto come anche bisogna dire che non dobbiamo fasciarci la testa per una sconfitta del genere. È stata una gara che ci ha insegnato quanto possa essere complicata questa categoria, però nonostante questo abbiamo fatto dei passi in avanti significativi rispetto alla gara della scorsa settimana”.Allo starting six coach Fabio Corsetti schiera in cabina di regia D’Angeli opposto a Paris, Caschera R. e Caschera C. al centro della rete, capitan Mauti e Petri in posto 4, Proietto libero nella fase di ricezione e Iafrate in quella di difesa.La guida tecnica ospite, mister D’Alessio, risponde con Paolucci al palleggio opposto a Colarco, i martelli Della Rosa e Sablone, Antonucci e Mancini in posto 3, e Recupito libero.La gara si apre con un muro di Petri su Colarco e un attacco di Paris, ma subito la risposta avversaria è quella di un break da 4-0. Il punto a punto accompagna le squadre al 7-6 ma al servizio è il turno di Paolucci che nel fondamentale è davvero pericoloso e infatti regala ai suoi il +4 del 10-6. La Globo prova a spezzare il loro gioco e ci riesce ma fatica a trovare il break, e quando torna nuovamente Paolucci sui nove metri, arriva il secondo importante strappo, quello che vale il 20-13. Sora si piega ma non si spezza e con il neoentrato Ciardi, prima a muro e poi in attacco, accorcia la distanza fino al 21-17. Antonucci regala 5 set ball ai suoi, Petri ne annulla uno ma poi Sablone la chiude 25-20.Il secondo set si avvia senza respiro per i bianconeri che rimangono in apnea fino al 7-0 autografato dal servizio di Della Rosa. Finalmente trovano uno spazio per interrompere la striscia positiva ma il solco scavato nel punteggio è profondo e la Volley School Genzano è in modalità martello pneumatico in qualsiasi fase offensiva. Così tutte le traiettorie romane mirano dritte al 2-0.Nel terzo game Sora non si fa trovare demotivata e continua a metterci il suo per il 6-4. È ancora Paolucci a dettare le regole del gioco, sia al servizio che nella gestione delle sue bocche da fuoco. Mauti e compagni tengono botta ma riesco solo a non far dilagare l’avversario che viaggia sempre veloce e diversi passi più avanti. La contesa termina 25-18 e 3-0 per i padroni di casa.

BBC C. ALBANI GENZANO RM – GLOBO BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE SORA 3-0

BBC C. ALBANI GENZANO RM: Paolucci 9, Colarco 11, Della Rosa 9, Sablone 11, Antonucci 8, Mancini 7, Recupito (L), Amici, Casini n.e., Canto 3, Anellucci n.e., Morazzini n.e., Mattiello n.e., Selis (L) n.e.. All. Franco D’Alessio; II All. Paolo Rossi. B/V 11; B/P 10; Muri 3.

GLOBO BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE SORA: D’Angeli 1, Paris 7, Caschera C. 4, Caschera R. 1, Petri 11, Mauti 4, Proietto (L), Iafrate (L), Galdenzi, Ciardi 3, Magnante, Tomasso 2. All. Fabio Corsetti. B/V 1; B/P 5; Muri 4.

PARZIALI: 25-20 (‘29); 25-11 (‘21); 25-18 (‘24).

I ARBITRO: Perazzetti Simona.

II ARBITRO: Morelli Andrea.