Sora, Eugenia Tersigni: “La città Funziona con una macchina amministrativa efficiente” (VIDEO)

La cosa più importante di un Comune è la macchina amministrativa. La necessità di riorganizzarla, di farla funzionare e di renderla a disposizione dei cittadini: è la prima cosa da fare per questa città. Il cittadino deve sentirsi ben accettato, abbracciato, ascoltato e per ogni problema è necessario che si trovi una soluzione. Per fare ciò però i dipendenti devono sentirsi parte della squadra quindi è necessario mettere tutti in crescita, dare loro delle prospettive. Prospettive che negli ultimi anni sono state a dir poco cancellate, sono state abbattute lasciando tanto sconforto e non facendo vedere la luce. Il mio obiettivo è quello di creare una squadra che lavori contenta, che lavori per la città, che lavori per la gente. La macchina amministrativa va completamente riformata, va dato uno sprint e un’accelerazione che ci permetterà poi di essere al passo con i bandi, con la Regione Lazio, con quello da fare. Serve ciò per garantire il funzionamento della città, serve per stare vicino alla gente.

