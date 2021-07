Sora, Eugenia Natale: “Eugenia Tersigni, il sindaco che può fare la differenza”

Ci troviamo a vivere oggi una Sora disamorata, è vero, ma anche assetata. Assetata di cambiamento, innovazione, freschezza di idee e di pari opportunità. Si, le pari opportunità, l’inclusione, di cui spesso ci riempiamo le bocche ma che poi, nella quotidianità, dimentichiamo.

Mi chiamo Eugenia Natale, sono una terapista ed analista del comportamento. Successivamente alla mia laurea mi sono formata lavorando per alcuni anni in un’importante équipe riabilitativa nella Capitale, per poi, da mamma, da cittadina e da professionista, intraprendere un percorso in quella che oggi considero la mia città. A Sora ho conosciuto la persona che oggi è mio marito e con cui ho costruito una famiglia, per cui ho Sora nel cuore.

Mi occupo quotidianamente di bambini con difficoltà, ascolto ogni giorno famiglie che si trovano ad affrontare iter burocratici spinosi per poi, spesso, restare deluse nel non trovare adeguate risposte alle loro aspettative che sono anche espressione di diritti.

Ascoltare le loro storie mi ha dato la spinta per scendere in campo attivamente e far parte di un gruppo, il gruppo civico “Sora nel cuore”, fatto di tanti giovani mossi da ottimismo, buoni propositi, e forza di volontà e con un obiettivo comune: metterci cuore e faccia per ridare alla propria città un po’ di speranza.

Ho sempre vissuto la politica in maniera distaccata, pur riservando ammirazione per coloro che, scegliendo di mettersi in gioco, sono riusciti a restare se stessi, mantenendo fede ai propri ideali. Sono convinta che Eugenia Tersigni rientri fra questi e che quindi sia il giusto candidato a sindaco per Sora.

Eugenia, oltre ad avere competenze in ambito amministrativo, e preparazione professionale, ritengo sia affidabile per le sue doti umane, non secondarie per chi voglia proporsi alla guida di una Comunità. Eugenia è una persona tenace, volitiva, rigorosa, che si impegna in prima persona, con passione e spirito di abnegazione, nei progetti in cui crede.

Eugenia è il candidato che può fare la differenza, certa che il suo impegno sarà totale, senza risparmio di tempo, energie ed idee per offrire un futuro migliore alla sua, alla nostra città.

Comunicato stampa Sora nel Cuore