Sora, eseguita una misura cautelare della custodia in carcere

Il personale della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Sora, nella mattinata odierna, ha eseguito l’aggravamento di una misura cautelare personale a carico di una donna originaria del capoluogo di provincia ma da tempo residente nella città volsca.La cinquantunenne era in regime degli arresti domiciliari di seguito all’arresto in flagranza di reato avvenuto nel giugno di quest’anno a Frosinone, ove era stata sorpresa, a bordo della propria auto, con un quantitativo significativo di stupefacente del tipo cocaina.Gli accertamenti posti in essere dagli operatori della Polizia di Stato hanno permesso di verificare che la stessa, nonostante la misura restrittiva, proseguiva nella condotta illecita legata allo spaccio di sostanze stupefacenti.Per quanto sopra, sono stati emessi il provvedimento di aggravamento del Tribunale di Frosinone e la conseguente ordinanza di esecuzione della Procura della Repubblica di Frosinone.La donna, in virtù di detti atti giudiziari, è stata accompagnata presso il Carcere di Rebibbia di Roma.

