Sora, escursionisti trovano ordigno bellico

Un gruppo di escursionisti di Sora amanti della montagna in Localita’ Valle Lattara durante una escursione hanno rinvenuto un ordigno bellico con ogni probabilita’ risalente all’ultima guerra mondiale, immediatamente hanno informato i Carabinieri della Compagnia di Sora . In mattinata i militi forestali accompagnati dagli escursionisti si sono recati sul luogo del ritrovamento , sembra che il residuato bellico sia inesploso, nel frattempo si attendono gli artificeri dell’esercito per disinnescare l’ordigno.

red.