Sora, ennesimo rinvio per i lavori su Viale San Domenico

Chi aveva creduto alle promesse fatte negli ultimi giorni, quando erano stati annunciato i lavori di rifacimento del manto stradale in Viale S. Domenico, si è dovuto ricredere. Infatti i lavori, almeno fino oggi, non sono iniziati, e chi transita giornalmente sull’ importante arteria sorana, dovrà ancora aspettare, non si sa per quanto, per vedere asfaltata questa importante via di comunicazione. Tante le critiche apparse sui social per l’ ennesimo rinvio allo start dei lavori che i cittadini sorani aspettano da anni. Evidentemente non è piaciuta l’ ennesima presa in giro di chi continua a promettere progetti e finanziamenti poi mai realizzati o ottenuti, vedasi il maxi finanziamento per il potenziamento dell’ ospedale SS. Trinità. E con l’ avvicinarsi delle regionali, la vendetta dei sorani potrebbe passare attraverso il voto.

