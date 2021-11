Sora, ennesimo furto: svaligiata un’abitazione a Pantano

Ennesimo colpo dei soliti ignoti. Intorno alle 13:00 di oggi,dei malviventi si sono introdotti in un’abitazione in località Pantano a Sora, passando per un ingresso posteriore della casa, dove in quel momento non c’era nessuno. I ladri dopo aver trafugato l’intera abitazione, hanno scoperto una cassaforte con all’interno una piccola somma di denaro e hanno portato via anche oggetti di valore. Sul posto si sono recati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Sora. Non si placa la scia di furti che sta imperversano nella città volsca, sta diventando una vera e propria emergenza sociale.

Foto archivio

