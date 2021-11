Sora – Emergenza sanitaria, in arrivo aiuti per le famiglie in difficoltà

Emergenza Covid-19: arrivano nuovi aiuti economici a sostegno delle famiglie sorane in difficoltà. Il Sindaco Luca Di Stefano e l’Assessore alle Politiche Sociali Naike Maltese annunciano nuove misure urgenti per far fronte alle situazioni di disagio economico.

Ammonta a 296.382,45 euro il Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19 che l’Amministrazione comunale di Sora erogherà grazie al Decreto legge 73/2021 del Ministro dell’Interno, firmato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Sulla base di specifici criteri, stabiliti dalla Giunta Comunale con Delibera n.172 del 28/10/2021, è possibile richiedere uno solo dei seguenti benefici economici: Buoni spesa per acquisto generi di prima necessità, Contributo per pagamento canone di locazione, Contributo per pagamento utenze.

“Ancora una volta l’Amministrazione comunale intende offrire una sollecita risposta alle istanze di tante famiglie in difficoltà a causa della pandemia – dichiarano il Sindaco Di Stefano e l’Assessore Maltese – Accanto ai consueti buoni spesa affianchiamo ora un’altra tipologia di contributi che serviranno per il pagamento delle utenze e dei canoni di locazione. Il nostro obiettivo è dare risposte certe e concrete ai bisogni dei cittadini emersi in questo momento di profonda crisi sociale ed economica che ci troviamo ad affrontare. Ricordiamo che l’Ufficio Servizi Sociali è a disposizione degli utenti per fornire i moduli di richiesta e tutte le informazioni necessarie”.

È fissato al 30 aprile 2022 il termine ultimo di presentazione delle domande di contributo. Le richieste, compilate sui moduli appositi, possono essere inviate all’indirizzo e-mail settoreservizisociali@comune.sora.fr.it o consegnate a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente, in Corso Volsci n.111.

Tutte le informazioni, i requisiti e le modalità per richiedere i contributi sono contenute nell’AVVISO PUBBLICO scaricabile dal sito Internet www.comune.sora.fr.it.

COMUNICATO STAMPA