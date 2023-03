Sora – Educazione ambientale, partito il progetto “Rifiuti…la nostra traccia nell’ambiente”

Ha preso il via il Progetto di Educazione Ambientale “Rifiuti…la nostra traccia nell’ambiente” a cura di Ambiente e Salute Srl e del Comune di Sora con la collaborazione della Riserva Naturale Regionale Lago di Posta Fibreno. Le attività hanno coinvolto oggi gli studenti del Secondo Istituto Comprensivo e, poi, proseguiranno nelle altre scuole primarie della Città. I bambini, che si stanno dimostrando attenti e rispettosi nei confronti del loro territorio, partecipano con entusiasmo alle lezioni. La Consigliera Delegata all’Istruzione Francesca Di Vito ringrazia le operatrici della Riserva, Tiziana e Rita, ed il presidente dell’Ambiente e Salute Srl Antonio Mele. I destinatari del progetto “Rifiuti…la nostra traccia nell’ambiente”, che si svolgerà nelle aule scolastiche ed a Posta Fibreno, sono gli studenti delle scuole primarie dei tre istituti comprensivi della città di Sora. La tematica delle attività in programma è la conoscenza delle buone pratiche della gestione dei rifiuti per il pieno rispetto dell’ambiente. I bambini svilupperanno la consapevolezza ed il senso di responsabilità nei confronti dell’ambiente che li circonda. In programma incontri, attività ludiche, escursioni naturalistiche nella Riserva di Posta Fibreno, laboratori sul riuso creativo e tanto altro.

