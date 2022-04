Sora – Educazione alimentare ed ambientale nelle scuole

Si sono conclusi gli incontri che hanno toccato tutti e tre gli Istituti Comprensivi di Sora per presentare agli studenti i temi di educazione ambientale e alimentare.Le giornate sono state organizzate dal Comune di Sora in collaborazione con Itaca Ristorazione e Servizi, il gestore aggiudicatario del servizio di refezione scolastica.Le sedute sono state animate dalle dietiste Martina Guglietti ed Eleonora De Filippo che hanno sensibilizzato gli alunni sulle tematiche della corretta alimentazione e della lotta allo spreco.Per l’amministrazione comunale hanno partecipato il Sindaco Luca Di Stefano, la Consigliera Delegata all’Istruzione Francesca Di Vito ed il Consigliere Francesco Corona che hanno salutato le classi presenti e consegnate le eco-borracce realizzate per l’occasione. A fare gli onori di casa, nei vari istituti comprensivi, le tre dirigenti scolastiche: Maddalena Cioci, Marcella Petricca, Rosella Pozzuoli.”L’Amministrazione Comunale di Sora si sta impegnando moltissimo per rendere normali buone prassi di comportamento. Aver dotato gli alunni di borracce per l’acqua farà capire loro che la lotta ai cambiamenti climatici passa anche dai piccoli consumi quotidiani. Si contribuirà, in questo modo, alla diminuzione della produzione di plastica, i bambini saranno incentivati a consumare acqua e non bevande di fattura industriale, contribuendo all’abbattimento della CO2” dichiarano il Sindaco Luca Di Stefano e la Consigliera Comunale delegata all’Istruzione Francesca Di Vito.

COMUNICATO STAMPA