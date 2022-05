Sora Ecologica, tour di pulizia straordinaria della città

Su iniziativa del Sindaco Luca Di Stefano domenica 8 maggio 2022 prenderà il via un tour di pulizia straordinaria della città.

La campagna è nata con un’importante finalità sociale: sensibilizzare la cittadinanza ad amare e curare i luoghi nei quali ognuno di noi vive. Saranno, infatti, i residenti a scendere in strada per partecipare, in maniera volontaria, alle operazioni di pulizia programmate.

La prima tappa dell’iniziativa, promossa dal Comune in collaborazione con l’Ambiente e Salute Srl, si svolgerà l’8 maggio ed interesserà i quartieri di San Giuliano e Pontrinio. Dopo il primo incontro sono in calendario altre giornate nei vari rioni.

L’invito ad aderire è rivolto ad associazioni, comitati, condomini, gruppi spontanei e singoli cittadini. L’Amministrazione Comunale si è attivata per distribuire a tutti i partecipanti guanti, rastrelli e buste. Il ritrovo è previsto domenica 8 maggio, alle ore 8.30, in due punti della città:

– Piazzale Via G. Ferri – San Giuliano;

– Largo Com. Erminio Di Vito (presso Scuola Achille Lauri) – Pontrinio.

“Invito tutti i cittadini a partecipare numerosissimi alla prima tappa del tour che ogni domenica interesserà un’area specifica di Sora. Sarò presente io stesso, insieme agli altri amministratori, per dimostrare che è indispensabile l’apporto di ciascuno di noi. Collaboriamo insieme, residenti ed istituzioni, per restituire il giusto decoro ai nostri quartieri e riappropriarci, con amore, di strade, aree verdi e piazze. Facciamo una scelta di civiltà e diamo l’esempio, soprattutto a bambini e ragazzi, prendendoci cura del bene comune” dichiara il Sindaco Luca Di Stefano.

COMUNICATO STAMPA