“Sora Ecologica”, nuovo appuntamento con il tour di pulizia straordinaria della città

La seconda tappa dell’iniziativa “Sora Ecologica”, promossa dal Sindaco Luca Di Stefano in collaborazione con Ambiente e Salute Srl ed il Comitato di Quartiere n.3, è in programma sabato 30 luglio ed interesserà le zone di Via Pietra Santa Maria, Via Carpine e Via Baiolardo. L’invito ad aderire alle operazioni di pulizia è rivolto ad associazioni, comitati, condomini, gruppi spontanei e singoli cittadini. L’Amministrazione Comunale si è attivata per distribuire a tutti i partecipanti guanti, rastrelli e buste. Il ritrovo è previsto sabato 30 luglio, alle ore 8.00, presso il piazzale dell’attività “Rocco Aprile”, in Via Pietra Santa Maria. “Dopo il successo della prima tappa di “Sora Ecologica”, torniamo a collaborare tutti insieme per restituire il giusto decoro ai nostri quartieri e riappropriarci, con amore, di strade, aree verdi e piazze. Facciamo una scelta di civiltà e diamo l’esempio, soprattutto a bambini e ragazzi, prendendoci cura del bene comune” dichiara il Sindaco Luca Di Stefano.

COMUNICATO STAMPA