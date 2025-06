Sora, Ecocentro: da domani, lunedi variazione di apertura

Dal prossimo lunedì varierà l’orario di apertura dell’Ecocentro, sito in via Santa Rosalia, per venire incontro alle esigenze dei cittadini, nel periodo estivo.

Lo annuncia l’amministratore unico Dott. Antonio Mele della società partecipata del Comune di Sora, Ambiente e Salute SRL.

Il nuovo orario dell’ecocentro è dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 14:00 e dalle 17:00 alle 19:00, il sabato dalle 8:00 alle 14:00, l’orario sarà in vigore da lunedì 23 giugno a sabato 20 settembre.

L’Ecocentro ha un ruolo importante per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata nel territorio comunale, con una semplice procedura rispettando le raccomandazioni che sono evidenziate sul sito www.ambientesora.it si possono conferire tutti i giorni: rifiuti ingombranti, legno, rifiuti metallici, frascame, imballaggi di plastica, polistirolo, imballaggi di vetro, carta e cartone, elettrodomestici, ed elettronici, pneumatici, oli e grassi commestibili, oli minerali esausti, medicinali, batterie al piombo, pile, inerti, umido, abiti usati, prodotti tessili e rifiuti non differenziabili.

“Con l’aiuto dei cittadini che devono preparare i rifiuti per il corretto smaltimento possiamo contribuire a tenere la nostra città più pulita ed aiutare ad aumentare la quantità dei rifiuti che vengono instradati per essere immessi nel circuito della differenziata. Con un po’ di attenzione possiamo tutti contribuire a far diventare la Città di Sora più pulita e più bella.”

Dott. Antonio Mele, amministratore Unico della Società Ambiente e Salute SRL.