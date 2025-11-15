Sora – È venuto a mancare Rosario Capobianco, aveva 62 anni

La comunità di Sora si stringe oggi attorno alla famiglia Capobianco per la scomparsa di Rosario Capobianco, venuto a mancare il 14 novembre 2025 presso l’Ospedale “F. Spaziani” di Frosinone, all’età di 62 anni.

Una notizia che ha destato profondo cordoglio tra parenti, amici e conoscenti, colpiti dalla perdita di un uomo conosciuto per la sua correttezza, la sua disponibilità e il suo forte senso della famiglia.

A darne il triste annuncio sono la moglie Marzia, le figlie Giulia e Cristina, insieme ai fratelli, alle cognate, ai cognati, ai nipoti e a tutti i parenti che in queste ore stanno ricevendo l’abbraccio sincero della comunità.

I funerali si terranno domenica 16 novembre 2025 alle ore 10:00 presso la Chiesa Parrocchiale di Santa Restituta, dove amici e conoscenti potranno porgere l’ultimo saluto. La famiglia ha comunicato che la cara salma sarà cremata e ha espresso la volontà di non ricevere fiori.

L’accesso alla camera mortuaria è consentito ogni giorno dalle 8:30 alle 18:00.

La redazione di LiriTV esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Rosario Capobianco e si unisce al dolore della famiglia in questo momento così difficile.

“Alla moglie Marzia, alle figlie Giulia e Cristina, e a tutti i loro cari giunga il nostro abbraccio sincero. La comunità perde una persona stimata e rispettata. Che il ricordo del suo sorriso e della sua gentilezza possa essere conforto per chi gli ha voluto bene.”

La famiglia ringrazia fin d’ora quanti prenderanno parte alle esequie.

