Sora – È venuto a mancare Pierino Urbani

SORA – Oggi, 30 ottobre 2025, è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Pierino Urbani, all’età di 76 anni. La notizia della sua scomparsa ha destato profondo cordoglio in tutta la comunità, dove Pierino era conosciuto e apprezzato per la sua gentilezza, il suo spirito positivo e il suo costante impegno nella vita familiare e sociale.

A darne il triste annuncio sono la moglie, i figli, le nuore, il genero, la sorella, i cognati, le cognate, i nipoti e tutti i parenti che ne piangono la perdita con profondo dolore.

I funerali si terranno venerdì 31 ottobre 2025, alle ore 15:00, presso la Chiesa Parrocchiale di Campoli Appennino, al termine dei quali seguirà l’accompagno al cimitero. La famiglia, in segno di sobrietà e rispetto, dispensa dai fiori e ringrazia anticipatamente quanti prenderanno parte alle esequie e si uniranno al dolore per questa perdita.

La redazione di Liritv si unisce con sincera partecipazione al lutto della famiglia Urbani, esprimendo le più sentite condoglianze per la scomparsa del caro Pierino.

Alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato, Liritv rivolge un pensiero di vicinanza e conforto in questo momento di grande dolore.



