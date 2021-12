Sora, è venuto a mancare Elio Simoncelli

Il giorno 26 dicembre 2021, è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari presso la propria abitazione in via Lungoliri Cavour, 15 Sora, Elio Simoncelli di anni 89. Ne danno il triste annuncio la moglie, i figli, i nipoti ed i parenti tutti. I funerali avranno luogo il giorno martedì 28 dicembre 2021 alle ore 10.30, nella chiesa S. GIOVANNA ANTIDA in Sora, nel rispetto delle normative vigenti.

La redazione di Liritv si unisce al dolore della famiglia.

