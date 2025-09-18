Sora, è venuta a mancare Rosetta Valente

SORA – La comunità di Sora e i tanti che la conoscevano sono stati raggiunti da una triste notizia: il 17 settembre 2025, presso la Clinica San Raffaele di Cassino, si è spenta all’età di 67 anni Rosetta Valente, in Mastroianni.

Donna stimata e apprezzata per la sua disponibilità e il suo carattere solare, Rosetta lascia un vuoto profondo nel cuore del marito, della figlia, del figlio, del genero, della nuora, dei nipoti e dei familiari tutti.

Le esequie saranno celebrate venerdì 19 settembre alle ore 11:00 presso la Cattedrale Santa Maria Assunta di Sora, al termine delle quali la salma sarà accompagnata al cimitero cittadino.

In queste ore di dolore, la redazione di Liritv esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Valente-Mastroianni, stringendosi con affetto e vicinanza a tutti i parenti, certi che il ricordo e l’esempio di Rosetta continueranno a vivere nel cuore di chi l’ha amata.

