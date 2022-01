Sora e il museo civico, Dagospia “Il folle bando del Comune”

E anche questa volta siamo sulle cronache nazionali, la città volsca è stata sotto la lente del portale d’informazione nazionale DAGOSPIA per il bando del museo civico della Media Valle del Liri e cosa c’è di strano? La stranezza è che il Comune cerca un direttore scientifico pensionato e gratis, senza retribuzione. Il bando è stato definito da Dagospia “FOLLE” in barba a chi ha i requisiti per effettuare tale mansione. Le associazioni di categoria degli archeologici hanno attenzionato la questione e stanno valutando l’ipotesi di portare nelle sedi opportune tale scelta amministrativa. E’ inammissibile che la cultura e la storia della nostra terra venga calpestata in questo modo.Saltare agli onori della cronaca nazionale ed essere sicuramente derisi non fa il bene della nostra città, ma soprattutto il buon nome della nostra bellissima Sora. E come recita una famosa citazione: “Cambiare tutto per non cambiare niente”.

Di seguito il link dell’articolo di Dagospia

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dagospia.com%2Frubrica-29%2Fcronache%2Faaa-cercasi-pensionato-far-lavorare-gratis-ndash-folle-bando-296549.htm%3Ffbclid%3DIwAR24DgcR6u53stlGg4aLNADRoOcK_yzDSHCY2WtPAQ1idEWgWk9d-vyTBug&h=AT0renLlLqnw1NmRQtPNvoI4yPqjZBb5BrI0-CyIQW72N329bHNgD_vHQUM3JOrK-UcjdoVoQIEA7IY0EfMU00WE0WAuxMv710csXZ8Iv_-nczKRuxavOJ0xB7FCaDSYru2w

