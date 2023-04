Sora, due ragazze e un cane aggredite da un cinghiale in pieno centro storico

Poteva trasformarsi in una tragedia il grave episodio avvenuto nella tarda mattinata di oggi nel centro storico della città volsca. Due ragazze in compagnia del loro cane, mentre si accingevano a salire i gradini che portano al santuario della Madonna delle Grazie, improvvisamente un cinghiale ha tentato di aggredire le due giovani e il cane che cercando di difendere la propria padrona è stato aggredito dal cinghiale. Le giovani sotto choc sono state accompagnate al pronto soccorso di Sora, mentre il cane lotte tra la vita e la morte in una clinica veterinaria di Isola del Liri. Un episodio molto grave che poteva finire in una tragedia.

Foto archivio