Sora – Due persone arrestate per rapina

Personale della Polizia di Stato ha dato esecuzione all’ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Cassino nei confronti di due soggetti, uno residente a Sora ed un altro residente in provincia dell’Aquila.I predetti, denunciati per rapina nel 2024, unitamente ad un terzo soggetto già ristretto presso una casa circondariale, erano in regime di arresti domiciliari e al termine dell’iter processuale, sono stati riconosciuti colpevoli dei reati ascritti.Entrambi i soggetti, rintracciati dagli agenti del Commissariato di P.S. di Sora, dopo le formalità di rito, sono stati tradotti presso la casa circondariale di Cassino dove dovranno scontare rispettivamente 4 anni e 3 anni e 5 mesi. Foto archivio