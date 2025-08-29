Sora, Dora Lombardi denuncia il degrado dell’area cani al Parco Valente (FOTO)

Proprio presso il parco Valente (Campo Boario) di Sora, dove in questi giorni vengono tenuti vari eventi e dove c’è l’unica area per lo sgambamento cani che oggi si è verificato un evento che ha fatto muovere la dott.ssa Dora Lombardi a fare da portavoce delle numerose lamentele dei cittadini sulla gestione di questa area. Come riferisce la dott.ssa Dora Lombardi e come si può notare dalle foto, l’area è inaccessibile e impraticabile, cancelli rotti, recinzione rotta, rubinetti rotti, rifiuti e fanghiglia.La stessa ha dovuto rinunciare allo sgambamento del suo cane e si è sentita umiliata

quando alcuni turisti con a seguito il loro cane le hanno chiesto se ci fosse un altro spazio nella città perché quello risultava letteralmente “abominevole”.Un altro signore ha evidenziato che da giorni in questo spazio pubblico resta aperto un solo cancello e gli altri due vengono chiusi, ritenendo ingiustificata la risposta che ha ricevuto sul luogo dagli organizzatori, ovvero, che era una strategia da loro adottata per tutelare le attrezzature private.Mentre il cittadino sosteneva che si dovrebbe aver accesso ai luoghi pubblici e il privato dovrebbe occuparsi delle proprie attività perché così non ci sono vie di fuga per la sicurezza e le persone anziane sono costrette a fare giri lunghi.Dopo anni che la dott.ssa Dora Lombardi, operatore in pet therapy viene sollecitata a creare un comitato per la tutela dei compagni a quattro zampe è arrivato il momento, non si può più attendere.Si chiede all’ Amministrazione Comunale e al Consigliere Comunale con delega alla promozione di iniziative a tutela e per il benessere animale Francesco Corona, il motivo di tale degrado e si comunica che verrà fatto un comitato cittadino dove aderiranno tutti gli amanti degli amici a quattro zampe che da anni reclamano questa situazione.