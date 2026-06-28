Sora – Doppio prestigioso riconoscimento per il dottor Francesco Tatangelo tra medicina e musica

Di recente abbiamo notato due importanti attività svolte dal Medico e Musicista sorano il Dott Francesco Tatangelo. Il primo si è svolto a Roma al Parco della musica in occasione del congresso nazionale di Otorinolaringoiatria e Chirurgia cervico-facciale, con un lavoro presentato dal Dott Francesco Tatangelo come specialista Otorinolaringoiatra sul tema delle “Disfonie dei cantanti e professionisti dalla voce”. Il secondo impegno si e svolto a Lviv in Ucraina con la brillante partecipazione al concorso internazionale Sacrarium, che come compositore ha proposto il suo brano ” Da Pacem Domine” per soprano, coro misto e orchestra sinfonica, ottenendo il diploma di merito. Una composizione penetrante che sottende l’ insistenza nella richiesta di pace del genere umano a Dio, come l’unica strada, attraverso la fede, per il raggiungimento delle soluzioni per prevenire morte e distruzioni.