Sora, dopo la denuncia del Gruppo Sora 2.0 torna l’ acqua nei campi

Nei giorni scorsi il Gruppo Sora 2.0, aveva esortato il Sindaco Roberto De Donatis, ad intercedere con la Conca di Sora, per il ripristino dei flussi idrici destinati all’ irrigazione. Appello che sembra aver trovato un riscontro fattivo, visto che nella giornata di martedì, gli agricoltori locali si sono visti sgorgare l’ acqua dagli appositi pozzetti, potendo così irrigare le coltivazioni. Grande soddisfazione espressa dal responsabile del Gruppo Sora 2.0, Mollicone Roberto, che in una nota stampa dichiara: ” Siamo soddisfatti di aver accesso i riflettori su una problematica seria come poteva essere la mancanza d’ acqua destinata all’ irrigazione dei campi coltivati, e che rischiava di mandare in fumo centinaia di piantagioni. Dopo il nostro appello, le autorità competenti si sono subito attivate nella risoluzione del problema, ma mi sembra evidente che questa problematica ha nella sua risoluzione la nostra firma. Felici di aver raccolto l’ appello dei nostri agricoltori, e di aver contribuito in modo fattivo alla risoluzione di questa difficoltà”.

COMUNICATO STAMPA

