Sora, donna trovata senza vita in casa

È stata trasferita all’obitorio dell’ospedale “Santa Scolastica” di Cassino la salma della donna di 65 anni, originaria della Lituania, rinvenuta senza vita nella serata di ieri all’interno della propria abitazione situata nel centro cittadino di Sora.

Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata colta da un malore improvviso mentre si trovava in bagno. A lanciare l’allarme sono stati alcuni conoscenti che, preoccupati dal fatto di non vederla in giro già da diversi giorni, hanno richiesto l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 insieme ai Vigili del Fuoco e ai carabinieri della Compagnia locale. Una volta entrati nell’appartamento, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso della 65enne. La salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti di rito, utili a chiarire con esattezza le cause della morte, che al momento sembrano riconducibili a un malore improvviso.

Foto archivio

