Sora – Domenica delle Palme, fede e partecipazione alla Cappella dell’Immacolata Concezione

Un momento di intensa spiritualità e partecipazione ha segnato questa mattina la celebrazione della Domenica delle Palme presso la Cappella dell’Immacolata Concezione, custode Antonio Tanzilli, dove numerosi fedeli si sono riuniti per prendere parte al tradizionale rito della benedizione delle palme e dei rami d’ulivo, che apre ufficialmente la Settimana Santa.

A guidare la celebrazione è stato il vescovo diocesano Gerardo Antonazzo, che con la sua presenza ha reso ancora più significativo il momento di preghiera, accompagnando la comunità nel ricordo dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme, evento simbolo di fede e speranza per il mondo cristiano.

Tra canti liturgici, momenti di raccoglimento e una partecipazione sentita da parte dei fedeli, la cerimonia si è trasformata in un’occasione di autentica condivisione spirituale. Famiglie, giovani e anziani hanno preso parte alla celebrazione, rinnovando insieme il senso di appartenenza alla comunità e il valore della tradizione religiosa che introduce al cammino verso la Pasqua.

Il rito della benedizione dei rami d’ulivo e delle palme, simbolo di pace e rinnovamento, ha rappresentato il cuore della celebrazione, con i fedeli che hanno portato nelle proprie case i segni della benedizione, come gesto di fede e auspicio di serenità.

La comunità ha così dato avvio ai riti della Settimana Santa con un momento carico di emozione e spiritualità, nella speranza che il messaggio di pace, amore e fraternità possa accompagnare ogni famiglia nel cammino verso la Pasqua.