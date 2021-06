Sora, domenica 27 giugno in località Carnello il gazebo del M5S

Domenica 27 giugno il Movimento 5Stelle Sora sarà presente in località Carnello, dalle ore 9,30 alle ore 18,30, con l’iniziativa “TRA LA GENTE, CON LA GENTE” per condividere con quanti vorranno intervenire il nostro progetto di rilancio per Sora.

Gli attivisti del M5S saranno a disposizione di tutti coloro che vorranno sottoporre domande e ricevere informazioni sulle attività e iniziative avviate dal MoVimento 5 Stelle Sora.

Per segnalazioni su disservizi e per proporre le vostre idee Vi invitiamo ad inviare un’e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica mu5s.sora@gmail.com.

In caso di maltempo l’evento sarà rinviato e si svolgerà in altra data