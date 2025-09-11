Sora – Domenica 21 settembre la scrittrice Antonella Mollicone con “La Femminanza”

Domenica 21 settembre alle ore 18, presso l’Auditorium De Sica, in piazza Mayer Ross, Sora avrà il piacere di ospitare una scrittrice nostra concittadina di nascita, la cui ultima fatica letteraria: “La Femminanza”, sta riscuotendo un successo editoriale considerevole. Pubblicato con la casa editrice Nord e distribuito in tutte le librerie del territorio nazionale, in queste settimane il libro è ai vertici delle classifiche di vendita. “Un racconto intimo e corale insieme, che celebra l’importanza della solidarietà femminile, tra riti ancestrali e piccole ribellioni, fughe d’amore e gioie condivise. Attraverso una scrittura palpitante, capace di restituire la materia viva delle emozioni e la forza concreta del quotidiano, Antonella Mollicone compone una saga familiare al femminile che attraversa mezzo secolo di storia italiana, dall’ascesa del fascismo al boom economico, passando per la seconda guerra mondiale e il bombardamento di Montecassino”. Il piacere di introdurre questa pregevole opera letteraria è affidato a Bruno La Pietra, presidente dell’associazione “Progetto Città” e già assessore alla Cultura del Comune di Sora

Correlati