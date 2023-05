Sora – Domenica 21 maggio 2O23 anche il progetto BANCA DEI CAPELLI scende in Piazza!

Vi aspettiamo domenica 21 maggio lungo il corso Volsci di Sora. Dalle ore 8.30 alle 13 sarà possibile tagliare gratuitamente i propri capelli sotto lo stand dell’Associazione Culturale Iniziativa Donne di Sora partecipando così alla raccolta di trecce necessarie per la realizzazione di parrucche organiche che verranno consegnate al reparto di oncologia del l’ospedale Santissima Trinità di Sora.”Ringraziamo l’insegnante Elisa Boccia che da anni ci segue durante le manifestazioni e presta il proprio servizio per una giusta causa. Ringraziamo gli oltre 100 saloni di bellezza della Provincia di Frosinone che hanno aderito all’iniziativa, le sensibili amministrazioni comunali, la Asl di Frosinone, la Provincia di Frosinone, la consulta provinciale delle elette.Un ringraziamento speciale a quanti hanno donato i propri capelli: un grande gesto che profuma di comunità.Vi aspettiamo domenica a Sora per praticare la prevenzione insieme all’Associazione Dipendenti Ospedalieri, ringraziando il suo presidente Pietro Marcelli”.

COMUNICATO STAMPA

