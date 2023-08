Sora, domani sera l’evento “Vino in Corso”

È ormai tutto pronto per il tanto atteso evento enogastronomico ” Vino in Corso” che vedrà nella giornata di domani lo svolgimento della sua prima edizione. 40 cantine ed altrettanti sommelier allieteranno il palato dei cultori e degli appassionati del vino, in una serata che si appresta a diventare un evento unico del panorama estivo ed attrattivo provinciale. La manifestazione si svolgerà lungo Corso Volsci, dove tra l’ altro saranno allestiti diversi stand dediti alla ristorazione e allo street food. Il ticket d’ ingresso sarà di soli 15 euro, e si avrà diritto a ben 7 degustazioni, che potranno essere scelte a piacere tra le 40 cantine presenti. Un evento da non perdere e al quale gli organizzatori invitano a partecipare in massa.

