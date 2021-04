Sora, domani l’ultimo saluto al Gen. C. A. Vincenzo Iannuccelli

Il giorno 13 aprile 2021, è venuto a mancare presso la propria abitazione in Marino (RM) il Gen. C. A. Vincenzo Iannuccelli di anni 62. Ne danno il triste annuncio la moglie, i figli, i genitori, il fratello, Grabriella e parenti tutti. Il feretro arriverà nella Parrocchia Santa Restituta in Sora domani,mercoledi 14 alle ore 11.30 circa . Alle ore 15.30 sarà celebrato il rito delle esequie. Dopo il rito funebre la sepoltura avverrà nel cimitero di Sora.

La redazione di Liritv si unisce al dolore della famiglia

