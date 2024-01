In data 25/01/2024 è previsto un intervento per il miglioramento infrastrutturale della rete idrica a SORA. I lavori sono in programma dalle 10:30 alle 15:00 e potrebbero determinare temporanee interruzioni nell’erogazione della fornitura idrica in PIAZZA INDIPENDENZA. I tempi di ripristino del flusso potrebbero subire variazioni a causa di eventuali complessità verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori.

