Sora, domani inizia ufficialmente la nuova stagione della prima squadra dell’Argos Volley

Domani inizia ufficialmente la nuova stagione della prima squadra dell’Argos Volley! Alle ore 19:30 presso il PalaGlobo “Luca Polsinelli” si terrà il raduno.

Il #TorniamoInPalestra ora è il grido anche dei ragazzi della Serie C di coach Fabio Martini, è arrivato anche per loro il momento di farlo, di tornare in palestra.

L’Argos Volley ci tiene in particolar modo ogni anno ad accogliere il nuovo roaster alla sua maniera, con il raduno in forma privata e familiare. Ma la particolarità di questa stagione la conosciamo tutti, per cui anche l’evento ufficiale di apertura dell’anno sportivo resta tale nella sua natura, ma con qualche opportuna modifica.

Nel pieno rispetto dei protocolli ministeriali e federali, e dunque in ottemperanza a quanto previsto dal DPCM 7 agosto 2020 e dunque dalla versione 7 (valida fino al 07/09/2020) del Protocollo per la ripresa delle attività della Federazione Italiana Pallavolo, non sarà possibile svolgere la usuale riunione all’interno del PalaGlobo. Ma la Argos Volley non vuole rinunciare a quella “normalità” che a ora le è concessa per cui da appuntamento a tutti, staff societario, tecnico, dirigenziale, gli atleti, e quanti vorranno dare loro il benvenuto e augurare buon lavoro, nel piazzale antistante il pallazzetto. Uno spazio aperto, molto grande nel quale tutti potranno stare a debita distanza di sicurezza e, indossando la mascherina, si potrà vivere quel momento di cordialità che si aspettava oramai da tempo.

La rosa e lo staff tecnico si tratterranno un quarto d’ora per poi entrare in palestra e iniziare le attività. Una volta salutato tutti, all’ingresso del PalaGlobo dovranno prima adempiere a tutte le norme igienico e sanitarie con la misurazione della febbre, compilazione delle varie autocertificazioni e registri, come da DPCM.

Per loro, in privata sede, sarà il momento di ricevere le prime disposizioni attraverso il dettagliato planning sportivo che scandirà le prime settimane di lavoro e di preparazione atletica, oltre ovviamente alla lettura dei regolamenti interni.

In questa prima settimana, quella che va dal 7 all’11 settembre, la Serie C sarà impegnata con test fisici, misurazioni antropometriche, visite medico sportive, e valutazioni attitudinali.

Chiunque volesse partecipare al raduno è il benvenuto, con la sola raccomandazione del rispetto della distanza di sicurezza e l’utilizzo della mascherina.

L’Argos Volley vi aspetta lunedì alle ore 19:30 presso il piazzale antistante il PalaGlobo “Luca Polsinelli”.

