Sora – Dissesto manto stradale via Trecce, Corda (FdI): “Necessari interventi celeri”

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di Iginio Corda, esponenete FdI di Sora.

L' esponente di Fratelli d' Italia a Sora Iginio Corda, sollecita l' amministrazione comunale affinché la stessa intervenga per risolvere le problematiche annesse alla sicurezza del manto stradale di Via Trecce. Lo fa indirizzando al Comune di Sora un documento protocollato in data 22 novembre che riportiamo per intero: "Il dovere civico mi spinge a segnalarvi la presenza di innumerevoli e pericolosissime buche nel manto stradale di Via Trecce che minano la sicurezza degli automobilisti e non solo. Sono passate ormai oltre 2 settimane dalla formazioni delle prime buche in concomitanza con le prime piogge copiose della stagione, in particolar modo nei pressi della chiesa di San Ciro, dove si è formato un vero e proprio cratere con pezzi di

asfalto liberi sulla carreggiata che rendono il tutto ancor più pericoloso. Tale cratere rende inoltre difficoltose sia l’entrata, sia l’uscita dalla traversa che da via Trecce procede in direzione Pantano, limitrofa appunto alla chiesa di San Ciro. Allargando il discorso è doveroso rimarcare che l’intera Via Trecce versa ormai da anni in condizioni da vero teatro di guerra. L’afflusso maggiore di mezzi pesanti come i bus della Cotral che cambiando deposito da non molti anni percorrono sovente tale via, ha peggiorato e non di poco la tenuta generale di un’arteria importante che collega il centro cittadino con la vicina Carnello. Vi esorto quindi ad intervenire nel più breve tempo possibile onde evitare incidenti, danni ai veicoli ed alle persone ( nei pressi della chiesa vi è anche un asilo privato molto frequentato )”.