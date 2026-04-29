Sora – “Dimmi una bugia” al Museo della Media Valle del Liri

Ieri pomeriggio, grande partecipazione per l’inaugurazione della mostra “Dimmi una bugia”, curata e realizzata da Guido Gabriele, in arte Graficamente Scorretta, allestita presso il Museo della Media Valle del Liri.

Un progetto originale che, attraverso 50 opere ispirate a Pinocchio, accompagna il pubblico in un percorso tra immaginazione e verità, nel segno dei 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi.

La serata, aperta dai saluti istituzionali, ha visto l’introduzione di Filomena Perruzza e la suggestiva performance di Samuele Gabriele, che ha dato voce al celebre personaggio, rendendo ancora più coinvolgente l’esperienza.

La mostra sarà visitabile fino al 30 maggio, negli orari di apertura del museo, con aperture serali straordinarie fino alle ore 23.00 il 16 e il 23 maggio.

Il Sindaco Luca Di Stefano: «Questa mostra rappresenta un esempio concreto di come il nostro Museo sia uno spazio vivo, capace di accogliere linguaggi contemporanei e coinvolgere la comunità. Investire nella cultura significa offrire occasioni di crescita, partecipazione e identità per la nostra città».

La Consigliera delegata ai Servizi culturali e al Turismo Manuela Cerqua: «Desidero rivolgere un sentito ringraziamento a Guido Gabriele per aver donato alla nostra città un’esperienza artistica di grande valore. Ringrazio anche la direttrice scientifica del Museo, Rachele Frasca, per aver accolto e condiviso l’iniziativa. Con Dimmi una bugia, il racconto di Pinocchio si trasforma in immagine, emozione e riflessione, parlando a pubblici di ogni età. È una mostra che arricchisce il nostro Museo e conferma quanto la cultura, quando nasce dalla passione, dalla collaborazione e dalla generosità, possa diventare patrimonio condiviso della comunità».

Un invito a cittadini e visitatori a scoprire questa esperienza unica.