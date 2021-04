Sora, dichiara false generalità e si dilegua: rintracciato e denunciato

A Sora, durante il servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contenimento del contagio da COVID la pattuglia è intervenuta in Piazza Alberto La Rocca dove erano presenti numerose persone e hanno proceduto all’identificazione delle stesse. Fra i presenti, seduto su di una panchina intento al consumo di bevande alcoliche vi era un uomo che alla richiesta di fornire un documento di identificazione valido, rispondeva di non portare con sé alcun documento e ha dichiarato le proprie generalità, dileguandosi subito dopo. Dopo aver effettuato dei controlli, gli operatori hanno accertato che l’uomo aveva dichiarato false generalità ed è stato per questo denunciato dopo essere stato rintracciato.

