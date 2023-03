Sora – Denunciate due persone per furto aggravato

Il personale della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Sora, nella mattinata del 09 marzo 2023, durante il tradizionale mercato del giovedì mattina, ha posto in essere una attività di polizia giudiziaria che ha portato alla denuncia in stato di libertà di due soggetti resisi responsabili di un furto aggravato ai danni di una persona anziana di Sora. Nello specifico, gli uomini del Settore Anticrimine sono immediatamente entrati in azione appena hanno avuto riscontro di un furto di un portafoglio avvenuto nell’ambito del citato mercato settimanale, il successivo ritrovamento dello stesso sotto una autovettura del centro cittadino, privo del denaro che vi era contenuto, ha consentito agli operatori di ricostruire la dinamica della sottrazione e di individuare i due responsabili, un uomo di sessantasei anni ed una donna di sessantuno, entrambi originari della provincia di Salerno ed entrambi con numerosi precedenti specifici. Un ruolo fondamentale per l’attribuzione del fatto è stato svolto dalle telecamere di video sorveglianza di recente installazione nel centro cittadino di Sora, la visione delle immagini ha infatti consentito di attribuire con certezza la responsabilità del furto ai due denunciati, nei confronti del quale è stato altresì avviato il procedimento amministrativo per l’emissione del divieto di ritorno nel comune di Sora.

comunicato stampa – foto archivio