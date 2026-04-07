Sora: Denunciate due persone per furto aggravato in concorso

.Come ricostruito dagli agenti del Commissariato di Sora, nei confronti dei due soggetti, un uomo ed una donna di nazionalità romena, si è delineato un quadro di gravi indizi di colpevolezza circa il furto di capi di abbigliamento asportati in danno di un esercizio commerciale della città volsca; facilitati nell’atto illecito dal non funzionamento del sistema di antitaccheggio. Inoltre la donna è risultata destinataria di un obbligo di dimora in un paese della provincia di Roma per la stessa tipologia di reato.