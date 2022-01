Sora – Deleghe ai Consiglieri, il Sindaco completa la squadra di governo

Il Sindaco Luca Di Stefano ha appena reso noto, nel corso del Consiglio Comunale, l’assegnazione delle deleghe di funzioni amministrative ai Consiglieri della Città di Sora.

Con la sottoscrizione di questo importante atto formale si completa, di fatto, la squadra al governo.

Queste l’elenco delle deleghe conferite:

Francesco Corona:

1) PROMOZIONE DI INIZIATIVE A TUTELA E PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI;

2) RAPPORTI CON IL MONDO DELL’UNIVERSITA’;

3) ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO ED EXTRAURBANO.

Francesco Monorchio:

1) COORDINAMENTO DELLE POLITICHE GIOVANILI;

2) ATTIVITA’ DI STUDIO E SUPPORTO PER REVISIONE/AGGIORNAMENTO TOPONOMASTICA;

3) COORDINAMENTO DEI COMITATI DI QUARTIERE E PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE ALL’AMMINISTRAZIONE LOCALE.

Fausto Baratta:

1) PROMOZIONE DI SORA QUALE CITTA’ DELLA PESCA SPORTIVA;

2) RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE E VERIFICA PIANO EMERGENZA COMUNALE;

3) ATTIVITA’ DI STUDIO FINALIZZATO ALLA RIORGANIZZAZIONE DEL MERCATO SETTIMANALE.

Maria Paola D’Orazio:

1) AFFARI ISTITUZIONALI;

2) ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO DELLO STATO DI ATTUAZIONE PNRR 2021-2027;

3)PROMOZIONE DELL’IMMAGINE DELLA CITTA’ NEI CIRCUITI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI.

Salvatore Lombardi:

1)DISABILITA’: POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE E RAPPORTI CON L’ASSOCIAZIONISMO;

2) POLITICHE DEL LAVORO;

3)ATTIVITA’ DI STUDIO, ANALISI E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AMBIENTALI ED ENERGETICHE.

Marco Mollicone:

1) POLITICA DELLA PROMOZIONE DELLO SPORT E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI;

2) COORDINAMENTO E SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ FINALIZZATE AL RILANCIO DEL DISTRETTO DEL TESSILE;

3) ATTIVITA’ DI STUDIO PER INIZIATIVE DI MOBILITA’ SOSTENIBILE.

Rocco Carnevale:

1) POLITICHE ABITATIVE ED EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE;

2) ANALISI DEL TERRITORIO PER PROPOSTE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE;

3) ATTIVITA’ DI STUDIO PER INIZIATIVE DI TUTELA E DIRITTO ALLA SALUTE, RAPPORTI CON ASL E REGIONE.

Alessandro Mosticone:

1) ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA’ RELATIVE A: SPORTELLO EUROPA, PRUSST– PSR – GAL – AGRICOLTURA – UMA;

2) COORDINAMENTO ALLE POLITICHE DI VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE DELLA MONTAGNA – CACCIA-AZIENDA FAUNISTICA.

Francesca Di Vito:

1) ATTIVITA’ DI STUDIO, DI INIZIATIVE E PROMOZIONE DELL’ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE;

2) ATTIVITA’ DI STUDIO PER INTERVENTI VOLTI ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA E GREEN ECONOMY.

“Dopo la nomina della Giunta Comunale, con il conferimento delle rimanenti deleghe, oggi la nostra squadra di governo risulta completata. Alla guida della città di Sora abbiamo un team dinamico e preparato. Ho cercato, infatti, di valorizzare le competenze di ciascun consigliere per consentire a tutti di gestire al meglio gli specifici incarichi assegnati – dichiara il Sindaco Luca Di Stefano – Prende il via oggi un’azione di governo condivisa, fondata sulla collaborazione tra amministrazione e cittadini. Auguro alla Giunta ed a tutti i consiglieri di lavorare, in maniera proficua ed in piena unità d’intenti, al servizio della nostra Sora”.

COMUNICATO STAMPA