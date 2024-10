Sora- Deflusso acque piovane, programmata manutenzione di caditoie, grate e tombini

Con l’approssimarsi della stagione delle piogge il sindaco ha riunito il gruppo di lavoro composto dalla Dirigente dell’Ufficio Tecnico, il rappresentante dell’Ambiente e Salute Srl e la Protezione Civile di Sora per programmare la manutenzione e la pulizia delle caditoie nel territorio Comunale.

Per una gestione efficace, delle risorse messe in campo la città è stata divisa in zone, che a giro saranno curate per assicurare un buon deflusso delle acque piovane. Una programmazione così struttura è essenziale per avere una situazione efficiente della rete di smaltimento superficiale.

Con questa divisione del territorio comunale si avrà contezza dell’efficacia degli interventi e in caso di imprevisti gli uffici potranno intervenire tempestivamente.

Grande attenzione è stata posta nella cura dell’area cimiteriale che in vista delle prossime festività dei defunti vedrà una grande affluenza di cittadini.

A margine della riunione di programmazione, tenuta alla presenza del Sindaco, è stato deciso di valutare l’acquisto di un apposito mezzo per velocizzare le operazioni di pulizia ed ispezione delle caditoie.

COMUNICATO STAMPA