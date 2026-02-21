SORA – DENUNCIATO UN 20ENNE DEL POSTO PER TENTATO FURTO SU AUTOVETTURA

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sora hanno deferito in stato di libertà un ventenne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, per l’ipotesi di reato di tentato furto aggravato. L’intervento è scaturito dalla richiesta telefonica pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112 da parte di una residente. La donna, proprietaria di un’autovettura parcheggiata nei pressi della propria abitazione, aveva notato un soggetto introdursi nell’abitacolo del veicolo, in pieno giorno.La tempestiva segnalazione della cittadina ha permesso alla pattuglia dell’Arma, impegnata in un servizio di perlustrazione e controllo del territorio, di giungere sul posto in pochi istanti. I militari hanno sorpreso il giovane ancora all’interno dell’abitacolo mentre tentava, evidentemente, di asportare quanto ivi custodito. Il soggetto non ha potuto portare a compimento l’azione delittuosa perché immediatamente bloccato. Dagli accertamenti immediati non sono emersi danni al veicolo.L’uomo è stato condotto nella Caserma di Via Barea per gli accertamenti di rito e dove è stato sottoposto ai rilievi foto dattiloscopici, per poi essere segnalato alla Procura della Repubblica di Cassino. L’episodio evidenzia ancora una volta l’importanza fondamentale della collaborazione tra cittadini e Arma dei Carabinieri: la pronta segnalazione di movimenti sospetti è spesso determinante per consentire un intervento immediato e prevenire reati contro il patrimonio.

