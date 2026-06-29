Sora, debutta “L’Inferno di Dante”. Un viaggio tra poesia e musica sui tetti della città

Prosegue la seconda edizione della rassegna “Storie di luoghi, tracce di uomini – Itinerari in scena”, promossa dal Comune di Sora, realizzata con il contributo della Regione Lazio, con la direzione artistica del Maestro Alessandro Cedrone e con l’Associazione Il Faro ODV, curatrice del progetto culturale.
Venerdì 3 luglio, a Sora, andrà in scena “L’Inferno di Dante – Riveder le stelle sui tetti di Sora…”, il nuovo spettacolo ideato e interpretato da Luca Mascolo, con Gianpaolo Venditti al pianoforte e la presentazione di Ilaria Paolisso, un appuntamento che unisce letteratura, teatro e musica in uno dei luoghi più suggestivi del centro cittadino.
La terrazza di Palazzo Venezia diventerà il punto di partenza di un percorso suggestivo: salire sui tetti di Sora per scendere, insieme a Dante, nella cantica dell’Inferno.
Il Sindaco Luca Di Stefano e la Consigliera delegata ai Servizi Culturali e al Turismo Manuela Cerqua sottolineano come la rassegna stia valorizzando i luoghi della cultura della città, anche quelli meno noti o meno abitualmente frequentati, trasformandoli in spazi vivi di incontro, racconto e partecipazione.
Considerata la capienza limitata della terrazza e la grande richiesta di partecipazione, sono previste due rappresentazioni.
📍 Terrazza di Palazzo Venezia
Corso Volsci, 1 – Sora
Sede comunale, ingresso uffici Anagrafe
📅 Venerdì 3 luglio 2026
🕘 Ore 21.00
🕥 Replica ore 22.30
🎟️ Ingresso libero con prenotazione obbligatoria
📲 Prenotazioni WhatsApp: 320 8850815
Si raccomanda la massima puntualità.
Comunicato stampa