Sora, debutta “L’Inferno di Dante”. Un viaggio tra poesia e musica sui tetti della città

Prosegue la seconda edizione della rassegna “Storie di luoghi, tracce di uomini – Itinerari in scena”, promossa dal Comune di Sora, realizzata con il contributo della Regione Lazio, con la direzione artistica del Maestro Alessandro Cedrone e con l’Associazione Il Faro ODV, curatrice del progetto culturale.

Venerdì 3 luglio, a Sora, andrà in scena “L’Inferno di Dante – Riveder le stelle sui tetti di Sora…”, il nuovo spettacolo ideato e interpretato da Luca Mascolo, con Gianpaolo Venditti al pianoforte e la presentazione di Ilaria Paolisso, un appuntamento che unisce letteratura, teatro e musica in uno dei luoghi più suggestivi del centro cittadino.

La terrazza di Palazzo Venezia diventerà il punto di partenza di un percorso suggestivo: salire sui tetti di Sora per scendere, insieme a Dante, nella cantica dell’Inferno.

Il Sindaco Luca Di Stefano e la Consigliera delegata ai Servizi Culturali e al Turismo Manuela Cerqua sottolineano come la rassegna stia valorizzando i luoghi della cultura della città, anche quelli meno noti o meno abitualmente frequentati, trasformandoli in spazi vivi di incontro, racconto e partecipazione.

Considerata la capienza limitata della terrazza e la grande richiesta di partecipazione, sono previste due rappresentazioni.

📍 Terrazza di Palazzo Venezia

Corso Volsci, 1 – Sora

Sede comunale, ingresso uffici Anagrafe

📅 Venerdì 3 luglio 2026

🕘 Ore 21.00

🕥 Replica ore 22.30

🎟️ Ingresso libero con prenotazione obbligatoria

📲 Prenotazioni WhatsApp: 320 8850815

Si raccomanda la massima puntualità.

Comunicato stampa