Sora, De Donatis: ” Abbiamo perso la battaglia elettorale, ma non la fede nelle nostre idee”

Intanto in bocca al lupo a Sora e ai Sorani per la migliore soluzione possibile al turno di ballottaggio. È sempre difficile superare la prova di avere amministrato. Ne ero consapevole, ma sentivo il dovere etico e morale di raccontare e spiegare ai miei concittadini l’impegno di questi anni difficili, di cui gli ultimi due a dir poco terribili. Sentivo altrettanto forte l’esigenza di dire loro che il lascito del lavoro svolto è una dote di straordinario valore per il futuro della città. Ho voluto una squadra diversa, in buona parte al di fuori del brodo della politica, ma ricca di entusiasmo e competenza. Ho creduto nell’idea di un voto svincolato da logiche coercitive. Il popolo è sovrano e il voto oggi ci vede al di fuori di ogni responsabilità diretta. Abbiamo clamorosamente perso la battaglia elettorale, ma non abbiamo perso la fede nelle nostre idee.

E le buone idee camminano con un passo forse più lento ma inesorabile. Avanti Sora sempre.

Nota pubblicata da Roberto De Donatis

Correlati