Sora – Davanti la chiesa di Costantinopoli sarà realizzata una piazzetta chiusa al traffico

La realizzerà l’Amministrazione comunale di Sora sull’ultimo tratto di via Canale Mancini, all’intersezione con via Costantinopoli, per permettere il degno svolgimento delle manifestazioni religiose in quel rione. Gli uffici competenti hanno già perfezionato l’iter amministrativo con cui sono stati affidati i lavori all’impresa esecutrice.“Con questo intervento – spiega il sindaco Luca Di Stefano – stiamo dando una risposta concreta alle istanze dei cittadini, abbiamo risolto questioni che riguardavano la pubblica sicurezza ed eliminato le cause di intralcio che si verificavano durante le manifestazioni religiose a causa del transito veicolare.Abbiamo quindi deciso di chiudere il breve tratto di strada, realizzando un’area adibita a piazzetta, antistante l’ingresso principale dell’edificio di culto, dove verrà realizzata anche una idonea pavimentazione”.Conclude il primo cittadino: “Si tratta di uno dei tanti interventi messi in agenda dalla mia Amministrazione comunale per rispondere prontamente e quotidianamente alle esigenze dei cittadini e garantire loro una maggiore sicurezza e migliori standard qualitativi dei servizi, voglio inoltre ringraziare il Presidente del Consiglio Francesco Facchini che si è fatto promotore di questa istanza, facendosi portavoce delle richieste segnalate dalla Curia, dai fedeli e dai cittadini che frequentano la chiesa di Costantinopoli.”

comunicato stampa – foto archivio