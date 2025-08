Sora – Dal 1° agosto tutti i dipendenti comunali a tempo pieno

A partire dal 1° agosto 2025, tutti gli oltre cento dipendenti del Comune di Sora avranno un contratto a tempo pieno. Con il recente incremento delle ore lavorative per 13 dipendenti, infatti, i contratti inferiori alle 36 ore settimanali risultano ormai residuali, mantenuti solo in casi eccezionali su richiesta esplicita del personale. Si tratta di un risultato di rilievo, forse mai raggiunto prima nella storia dell’ente, certamente non negli ultimi anni.“Questo traguardo – dichiara il Consigliere con delega al Personale Francesco Monorchio – rappresenta un passo importante nel percorso di valorizzazione del personale che questa Amministrazione ha voluto intraprendere sin dal primo giorno. Un percorso che non si esaurisce qui: è imminente, infatti, l’ingresso in servizio dei tre vincitori del concorso per funzionari tecnici, e siamo già al lavoro per dare avvio, entro la fine dell’anno, a una significativa operazione di ‘verticalizzazione’, che permetterà a diversi dipendenti di accedere alla categoria superiore.”“L’impegno e il contributo delle risorse umane – prosegue Monorchio – sono fondamentali per il buon esito dell’azione amministrativa e, ancora di più, per garantire servizi efficienti e di qualità alla cittadinanza. Per questo, riteniamo prioritaria la valorizzazione delle competenze, delle esperienze e delle professionalità di chi, ogni giorno, contribuisce con dedizione al funzionamento della macchina comunale. L’auspicio è che, al termine del mandato, il personale si trovi in una condizione di maggiore gratificazione, anche professionale, rispetto al passato.”Un ringraziamento sentito va alla dirigente Valeria Nichilò e a tutto l’Ufficio Personale, per l’impegno e la competenza con cui è stato portato avanti questo percorso.A commentare il risultato è anche il Sindaco di Sora, Luca Di Stefano, che sottolinea: “Un Comune più forte e più efficiente passa innanzitutto attraverso la valorizzazione del capitale umano. Aver raggiunto il traguardo del tempo pieno per tutti i nostri dipendenti significa non solo riconoscere il valore del lavoro svolto, ma anche rafforzare la struttura dell’ente e migliorare l’erogazione dei servizi ai cittadini. È una scelta di responsabilità e di visione che guarda al futuro della nostra comunità.”

foto archivio