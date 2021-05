Sora – CulturaIdentità, flashmob davanti alle scuole. L’appello ai giovani: “Riprendetevi il futuro”

Nella mattinata di Venerdì 7 Maggio il coordinamento locale di Sora di CulturaIdentità, l’associazione fondata da Edoardo Sylos Labini, in collaborazione con Gioventù Nazionale, ha distribuito ai ragazzi del Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” di Sora copie gratuite del nuovo numero dell’omonimo mensile, con una irriverente copertina del re della satira Federico Palmaroli alias Osho, interamente dedicato ai giovani. “Le giovani generazioni sono state colpite sia psicologicamente che socialmente dalla pandemia, ma i nostri disagi sono stati dimenticati da chi ci governa. Il futuro della nostra nazione passa necessariamente dalla salvaguardia dell’ambiente, della cultura e delle sue tradizioni. Con l’operato della associazione, per cui desidero ringraziare il coordinatore regionale Antonio Abbate e il responsabile provinciale Daniele Maura per il loro fondamentale lavoro, e il responsabile di Cassino Rocco Marzilli che ci ha aiutati con la distribuzione, anche a Sora stiamo riaccendendo la luce su questi temi importanti”, dichiara il responsabile Sorano Filippo Mosticone. L’iniziativa ha interessato oltre cinquanta città italiane. “Riprendetevi il futuro”, questo l’appello di CulturaIdentità che grazie alle firme più controcorrente della cultura italiana racconta in questo numero la meglio gioventù di ieri e di oggi in tempi di pandemia, altro che “pericolosi untori”. Nello spazio dedicato al Lazio, il giovane esempio di virtù e coraggio è Rosa da Viterbo, la giovane che divenne santa a 18 anni. Infine, spazio anche al fumetto con le tavole di ‘1984’ di Orwell nell’adattamento di Xavier Coste (ediz. Ferrogallico). CulturaIdentità è in edicola in tutta Italia al prezzo di 3 euro.

