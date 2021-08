Sora – Cultura, la candidata a sindaco Eugenia Tersigni: “Esaltiamo le nostre bellezze”

Sora città della cultura. Un museo bellissimo, chiuso veramente da troppo tempo. Una biblioteca che è sempre stata un punto di grande attrazione per tanti ragazzi e oggi in sofferenza. Reperti storici che hanno caratterizzato la nostra città e oggi sono infestati da erbacce. Non è possibile permetterlo. Abbiamo parchi, e mi riferisco a San Giuliano, ai reperti storici che ci sono lì, alla donazione della fontana che c’è stata dalla famiglia Annunziata che viene tralasciata in mezzo all’incuria. Ripartiamo dall’esaltare le nostre ricchezze. Ripartiamo dal riaprire il museo e renderlo nuovamente centro di aggregazione dei ragazzi. Mettiamo lì i bambini, le famiglie, riapriamo le porte, accogliamo la gente, accogliamola col sorriso. Esaltiamo le nostre bellezze e rendiamole uniche sul territorio.

