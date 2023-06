Riceviamo la segnalazione di questo cucciolo di Husky che indossa un collare blu e probabilmente di propretà che si aggira spaesato in località Santa Rosalia a Sora vicino l’isola ecologia di Ambiente e Salute.Questa mattina il cane per un soffio non è stato investito da un’auto. Speriamo che ritrovi al più presto il proprietario anche perchè con queste temperature alte, questo splendido esemplare di cane ha bisogno di acqua e cibo.

